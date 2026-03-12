Диетолог предупредил о риске творога при гипертонии

Врач-диетолог Роб Хобсон заявил, что творог может быть нежелателен при повышенном давлении из-за высокого содержания натрия, сообщает сайт «Узнай.ру» .

Специалист пояснил, что творог часто считают полезным продуктом из-за высокого содержания белка. Однако при производстве в него нередко добавляют соль, что увеличивает уровень натрия.

По словам Хобсона, стандартная порция творога может содержать на 300–400 миллиграммов натрия больше, чем некоторые другие кисломолочные продукты, например йогурт.

Для здоровых людей такое количество натрия обычно не опасно. Но при артериальной гипертензии избыток соли способствует задержке воды в организме, увеличению объема крови и повышению нагрузки на сосуды.

Диетолог подчеркнул, что полностью отказываться от творога не требуется. Людям с повышенным давлением важно контролировать общее потребление соли и внимательно изучать состав продуктов.

