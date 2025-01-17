Диетолог подмосковного центра им Рошаля объяснил, как и зачем считать калории

Подсчет калорий может быть полезен не только для людей, стремящихся сбросить или набрать вес, но и для тех, кто хочет поддерживать свое здоровье. Калорийность — это количество энергии, которое она может обеспечить организму. Этот подсчет помогает определить необходимое количество калорий с учетом роста, веса и уровня физической активности человека. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Калории можно считать, проверяя калорийность на этикетках продуктов, используя формулы для расчета калорийности в 100 г готового блюда или прибегая к специальным программам и онлайн-калькуляторам калорий. В зависимости от возраста существует своя суточная норма килокалорий: в возрасте 7 лет необходимо 1800 калорий в сутки, а с 14 до 18 лет — 2 500 калорий в сутки», — сказал диетолог детского клинического центра им. Л. М. Рошаля Андрей Федюнин.

Он отметил, что не стоит забывать, что из еды мы получаем не только энергию, но и такие жизненно важные вещества, как белки, жиры, углеводы, витамины, клетчатку и минералы. Поэтому строить рацион, ориентируясь исключительно на калории, неправильно.

«Так, например, можно уложиться в норму калорий, употребляя картошку фри и запивая ее колой, но в долгосрочной перспективе организм будет недополучать необходимые ему питательные вещества, поэтому питание должно быть сбалансированным. Для этого можно придерживаться «правила тарелки», половину тарелки должны составлять овощи — в сыром виде, салат или приготовленные, четверть тарелки должны занимать углеводы — хлеб, крупы, макароны из твердых сортов, еще четверть тарелки — белок — мясо, рыба или яйца, а в завершение на тарелку нужно добавить небольшое количество жиров, например, заправив салат растительным маслом», — пояснил диетолог.

Количество энергии, получаемой из пищи, может варьироваться в зависимости от состава продукта, способа его обработки и состояния организма. Основная задача всех методов подсчета калорий — определить, сколько калорий человек потребляет, и понять, есть ли у него заметный избыток или дефицит энергии.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.