Диетолог Подмосковья рассказала, как повысить иммунитет

Для того, чтобы повысить иммунитет и улучшить здоровье, нужно «поселить» в кишечнике полезную микрофлору. В этом помогут «живые» ферментированные продукты, то есть полученные в процессе брожения под воздействием бактерий, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Почти 80% иммунитета формируется в кишечнике и зависит от полезной микрофлоры. Она защищает кишечник от патогенных бактерий, вирусов и др. А еще производит аминокислоты, витамины, органические кислоты. Поддерживает синтез иммуноглобулинов, подавляет хроническое воспаление, снижает риск развитие ожирения, сахарного диабета II типа, сердечно-сосудистых заболеваний, аллергии», — рассказала главный диетолог Минздрава Московской области Инна Пичугина.

Диетолог отметила группу кисломолочных продуктов. Лучше — с коротким сроком годности. Например, кефир, простокваша, ацидофилин, ряженка, йогурт, творог, сыр. Они богаты кальцием, фосфором, калием, железом, магнием, витаминами группы В, витамином А. Содержат молочнокислые бактерии, способные поддерживать нормальный состав кишечной микрофлоры человека, препятствовать гнилостным процессам, усиливать антитоксическую функцию печени.

Также диетолог рекомендует растительные ферментированные продукты: квашеную капусту, моченые яблоки, квас, напиток чайного гриба, хлеб со злаками.

Врач также обратила внимание на то, что ферментированные продукты могут вызвать временные вздутие и дискомфорт в животе, а также усилить выработку желудочного сока. Поэтому людям с заболеваниями органов пищеварения, особенно язвенной болезнью и повышенной кислотностью желудка, нужно быть осторожнее с этой группой продуктов и воздерживаться от них в период обострения.

В Московской области обеспечением качественной и доступной медпомощи занимается министерство здравоохранения. В том числе строятся и ремонтируются медучреждения, открываются флагманские медицинские центры. В этом году планируется провести капремонт 35 объектов здравоохранения, еще ремонтные работы затронут почти 90 объектов здравоохранения. К возведению объектов привлекают в том числе и внебюджетные средства. В 2024 году девелоперы планируют ввести в Подмосковье в эксплуатацию 16 медучреждений — это первичное звено, взрослые и детские поликлиники.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.