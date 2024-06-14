Диетолог Подмосковья рассказала, чем кормить ребенка в жару

Все родители хотят, чтобы дети провели лето с пользой для здоровья. Но в теплое время накормить ребенка особенно сложно, в жару у многих просто нет аппетита. Как перестроить рацион на летний, правильно и вкусно накормить детей, рассказала врач-диетолог НИКИ детства Анна Басова, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Несмотря на жару, дети летом все так же активны, поэтому им нужен легкоусвояемый белок: кисломолочные продукты, яйца, рыба, птица, говядина. Белок лучше усваивается с овощами, поэтому включите в меню раннюю капусту, репу, морковь, свеклу, свежие огурцы, помидоры, молодой картофель, а также свежую зелень. А чтобы ребенок ел с аппетитом, сместите обед, приходящийся на пик жары, на время полдника. В середине же дня на перекус можно предложить фрукт и кисломолочный напиток. Если ребенок не страдает ожирением, один раз в неделю можно сливочное мороженное. От полуфабрикатов, состав которых не соответствует детскому рациону, следует отказаться. И, конечно, полностью исключить колбасные, копченые изделия и фастфуд», — посоветовала специалист.

Нужно следить за достаточным содержанием жиров. В рационе ребенка должно быть подсолнечное, оливковое масло, а если нет аллергии — орехи. Именно эти продукты снабжают организм незаменимыми полиненасыщенными жирными кислотами, которые укрепляют кровеносные сосуды.

«Хочу обратить внимание на необходимость соблюдать питьевой режим (выпивать 40 мл на килограмм веса в сутки). Во время жары ребенок теряет много жидкости, поэтому важно обеспечить ребенка водой на весь день. Отличными напитками для детей в жаркий день станут охлажденный зеленый чай, отвар шиповника, морсы и несладкие компоты. А вот от сладкой газировки, кваса, магазинных соков и прочих химических чаев в пластиковой бутылке лучше отказаться», — добавила врач-диетолог.

Усиленное потоотделение в жару сопровождаются большой витаминной потерей. Поэтому ребенок должен ежедневно есть витаминосодержащие продукты: салаты и винегреты, сезонные фрукты и ягоды, коктейли или пюре на их основе. Не нужно летом баловать ребенка булочками и пирожными, особенно перед едой. Соблюдение этих простых правил поможет укрепить здоровье ребенка и летний отдых будет с пользой для здоровья.

Обратиться к специалисту в Московской области можно несколькими способами: записаться на прием через кол-центр по номеру 122, региональный портал госуслуг и чат-бота Дениса.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.