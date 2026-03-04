Диетолог объяснила, как ожирение влияет на течение инфекций

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина заявила, что ожирение ослабляет иммунитет и повышает риск тяжелого течения инфекций. По данным исследований, люди с лишним весом на 70% чаще сталкиваются с осложнениями, сообщает «Вечерняя Москва» .

Исследование с участием более 540 тысяч человек показало: ожирение значительно повышает риск тяжелого течения инфекций. По словам Елены Соломатиной, при избыточном весе нарушается обмен веществ и страдает микробиом кишечника, где сосредоточено около 80% иммунной системы.

«Когда уменьшается количество полезных бактерий, возникают микровоспаления. Иммунная система постоянно находится в напряжении и истощается», — рассказала диетолог.

В результате вирусам легче проникать в клетки, а воспаление становится основным способом борьбы, что ослабляет организм. К вирусной инфекции могут присоединяться бактериальные осложнения.

Дополнительный риск создают инсулинорезистентность и сахарный диабет. Повышенный уровень глюкозы повреждает сосуды и белки иммунной системы, усиливая воспаление. Хронический стресс и избыток кортизола также снижают защитные реакции.

Соломатина отметила, что напрямую «укрепить» иммунитет нельзя, но можно повысить адаптационные возможности организма: нормализовать сон, питание и физическую активность, контролировать уровень сахара и регулярно проходить обследования. При ожирении ресурсы организма изнашиваются быстрее, что сокращает продолжительность жизни.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.