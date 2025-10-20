Диетолог назвала продукты для улучшения настроения осенью

Пасмурная и холодная осень часто приводит к упадку сил. Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина перечислила продукты, которые помогают улучшить настроение и самочувствие в осенний период, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

Эксперт отметила, что для настроения важна работа кишечника, который называют «вторым мозгом». Для его здоровья полезны кисломолочные продукты, овощи, цельнозерновые крупы и хлеб. Они поддерживают полезную микрофлору, что влияет на иммунитет и настроение.

Соломатина подчеркнула роль витаминов D и группы B. Витамин D содержится в печени трески, жирной рыбе и яичном желтке, витамины группы B — в мясе, печени и цельнозерновых. Для выработки энергии необходим коэнзим Q10, который есть во внутренних органах животных, а антиоксиданты — в ягодах, фруктах и овощах.

Врач посоветовала не отказываться от жиров, включая сливочное масло, необходимое для синтеза гормонов стресса. Белковые продукты и рыба способствуют выработке дофамина, а хром из рыбы, морепродуктов и какао помогает доставлять энергию в клетки. Омега-3 жирные кислоты из рыбы и льняного масла важны для нервной системы, яйца содержат холин для работы мозга, а квашеная капуста богата витамином С и клетчаткой.

Соломатина напомнила о важности воды для обмена веществ и выработки гормонов. Среди продуктов «радости» она выделила шоколад с орехами, бананы и зеленый чай с L-теанином, которые улучшают настроение и концентрацию. Триптофан из бананов и кисломолочных продуктов способствует выработке серотонина и мелатонина, что помогает лучше спать и восстанавливаться.

