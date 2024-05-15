Диетолог назвала неочевидную опасность квашеной капусты

Диетолог Полина Журавлева рассказала, что в квашеной капусте содержится большое количество соли. По словам врача, некоторым людям с проблемами со здоровьем не рекомендуется налегать на это блюдо, сообщает Общественная Служба Новостей .

Эксперт пояснила, что присутствие квашеной капусты в рационе лучше ограничить людям с высоким давлением, больными почками или иными недугами, связанными с употреблением соли. Как минимум таким пациентам необходимо выбирать варианты с низким содержанием соли, рекомендовала Журавлева.

«Последствия не очень приятны — отеки из-за задержки воды в организме, повышение давления и риск развития мочекаменной болезни, а иногда даже инфаркты и инсульты», — предупредила врач.

Квашеная капуста является диетическим продуктом и изобилует кальцием, цинком, натрием, тиамином и другими полезными веществами. Тем не менее, увлекаться таким продуктом не стоит, посоветовала диетолог.