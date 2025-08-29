Диетолог назвала безопасную порцию орехов в сутки

«Если о (порции — ред.) кедровых — то это чайная ложка, так как они очень жирные, миндаль — можно больше, небольшую горсточку. Если мы говорим, о бразильском орехе — вообще больше двух нельзя, так как в двух содержится суточная норма селена. Он при передозировке вреден», — сказала Соломатина.

Она добавила, что также не стоит забывать об аллергии, которая бывает на орехи. Часто люди не подозревают о ее наличии. Диетолог также предостерегает любителей орехов от переедания. Это чревато проблемами с желудочно-кишечным трактом, которые будут выражаться в виде тяжести в животе и вздутии.

29 августа — это дата празднования Орехового Спаса. Он совпадает с днем Перенесения Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа. В этот день в церкви освящают орехи, зерно и хлеб, благодаря бога за урожай. Согласно поверьям, чем больше орехов удавалось собрать в этот день, тем богаче будет урожай зерновых в следующем году. Также люди пекут пироги с ореховой начинкой, готовят ореховую пастилу.