Диетолог Королева назвала способы быстро сбросить вес после новогодних праздников

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева рассказала, как за 5–6 дней избавиться от лишнего веса, набранного за новогодние праздники. Она рекомендовала сократить потребление соли и сахара, увеличить физическую активность и пить больше жидкости, сообщает Общественная Служба Новостей .

Маргарита Королева пояснила, что лишний вес после праздников состоит в основном из задержанной жидкости и свежих жировых отложений. По ее словам, за один день организм может набрать не более 150 граммов жира, а остальное — это вода, задержанная из-за избытка соли в праздничных блюдах.

«Если ограничить потребление соли, жидкость начнет уходить, и часть набранных килограммов быстро исчезнет. Также стоит отказаться от сахара и жирной пищи или хотя бы сократить их количество», — рассказала Королева.

Диетолог отметила, что свежие жировые отложения еще не успели закрепиться, поэтому их можно быстро сжечь при достаточной физической активности. Она посоветовала больше двигаться, например, кататься на лыжах или посещать сауну, а также пить больше жидкости — минеральной воды или чая с имбирем и лимоном. Такой подход поможет вывести токсины и укрепить иммунитет.

Королева также рекомендовала устраивать разгрузочные дни, чтобы ускорить процесс похудения. Врач предложила вариант с грейпфрутами: в течение дня есть по одному грейпфруту каждые два часа и пить не менее 2,5 литра жидкости. По ее словам, уже через 5–6 дней можно заметить результат.

