Диетолог Джутова: мороженое может вызвать эмоциональную зависимость

Употребление мороженого, особенно с высоким содержанием сахара и жиров, может быть связано с формированием привычки или эмоциональной зависимостью. Человек связывает потребление мороженого с удовольствием или утешением в стрессовых ситуациях, сообщила РИАМО врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтбега) Марьяна Джутова.

«Мороженое само по себе не вызывает физиологической зависимости, как это может быть, например, у сильных наркотиков или алкоголя. Однако употребление мороженого, особенно с высоким содержанием сахара и жиров, может быть связано с формированием привычки или эмоциональной зависимостью», — сказала Джутова.

Она добавила, что человек связывает потребление мороженого с удовольствием или утешением в стрессовых ситуациях. В этом плане чрезмерное потребление мороженого может привести к психологической зависимости от этого продукта.

«Постоянное употребление мороженого и других продуктов с высоким содержанием сахара может влиять на гормональный баланс, особенно на уровень инсулина, что может повлиять на чувство голода и насыщения», — рассказала диетолог.

Джутова предостерегла, что постоянное употребление мороженого и других сладких продуктов с высоким гликемическим индексом может увеличить риск развития сахарного диабета и других заболеваний, связанных с уровнем сахара в крови.

«Для соблюдения здорового баланса следует употреблять мороженое и другие сладости с умеренностью, особенно если они содержат большое количество сахара и жиров. Важно учитывать индивидуальные потребности своего организма и соблюдать рекомендации по здоровому питанию, ограничивая потребление продуктов, способных негативно влиять на уровень сахара и общее здоровье», — заключила она.

В понедельник отмечается Всемирный день мороженого. Праздник распространился по миру из США: считается, что там в этот день в 1786 году стартовали массовые продажи мороженого.