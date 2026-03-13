Диетолог Дианова рассказала о рисках готовой еды

Исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание», диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова объяснила, на что стоит обратить внимание при заказе готовой еды и какие риски возможны, сообщает RT .

Нурия Дианова сказала, что готовая еда может помочь наладить режим питания, но многие наборы несбалансированы и иногда вызывали пищевые отравления.

По словам Диановой, сервисы предлагают программы для снижения веса, его удержания и набора массы. Она указала, что дешевые варианты могут быть небезопасны.

«Прежде всего это вопрос цены. Есть упоминания о тех (сервисах. — RT), которые более доступные и дешевые, но у них бывают проблемы с безопасностью. То есть были случаи, когда люди травились», — сказала Дианова.

Эксперт рассказала о микробиологических нарушениях в некоторых наборах: превышение мезофильной флоры и даже наличие кишечной палочки, что может вызывать пищевые токсикоинфекции. По её словам, порции различались по калорийности — некоторые приемы были слишком плотными, другие — недостаточными.

Дианова подчеркнула необходимость разделять емкости.

«Если свежий салат, то он не может быть рядом с горячим блюдом — это нарушение пищевых потоков. Производители не хотят заморачиваться... Им бы взять — и все в одну тару засунуть, чтобы был один обед в одной таре», — отметила диетолог.

Она добавила, что готовая еда полезна для режима при достаточных средствах и призвала тщательно выбирать поставщика, советоваться со специалистами. «Люди ленятся готовить, но нужно находить баланс», — заключила Дианова.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.