Девушка из Магнитогорска умерла на Шри-Ланке от лихорадки денге

33-летняя Ирина К. из Магнитогорска в Челябинской области скончалась от лихорадки денге в канун Нового года на Шри-Ланке. Она почувствовала себя плохо еще 21 декабря, сообщает SHOT .

Ирина К. подумала, что у нее пищевое отравление, и пошла в больницу на второй день плохого самочувствия. Девушку госпитализировали в городе Галле. Там у нее диагностировали лихорадку денге.

По словам знакомых девушки, уже в больнице у нее начались осложнения. Через трубку для диализа ей занесли сепсис. 31 декабря Ирина умерла.

Скончавшаяся девушка была арт-директором в одном из ресторанов на Шри-Ланке. До этого она жила в Магнитогорске.

