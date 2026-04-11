Девушка год жила с червем в лице, а ее называли нервнобольной

Россиянка Ирина (имя изменено — ред.) в своем блоге рассказала жуткую историю, как жила год с червем в лице, но врачи не могли поставить диагноз и говорили, что это нервы.

Она отметила, что проблемы начались в 17 лет. Ее левая половина лица постоянно опухала, температура держалась в районе 38 градусов, девушка чувствовала шевеление на лице.

По словам россиянки, врачи не могли поставить ей никакой диагноз и назвали «нервнобольной». Ей приходилось чуть ли не каждую неделю посещать больницу с одними теми же симптомами.

В какой-то момент ей стало лучше, и она решила прогулять с подругой. Когда девушки сидели в кафе, то внезапно у Ирины снова начала опухать левая половина лица. Ей вызвали скорую помощь. В больнице на веке пациентки заметили червя. Медики сказали, что нужно делать операцию, но сейчас специалиста нет, поэтому следует приехать утром.

На следующее утро перепуганная девушка примчалась в больницу, но прождала своей очереди около 5 часов. Операцию ей сделали и червя вынули: паразит был длиной 15 см.

Пострадавшая добавила, что заражение произошло из-за укуса комара и призвала внимательно следить за своей кожей.

