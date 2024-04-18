Девочек начнут бесплатно прививать от ВПЧ в Нижегородской области
В Нижегородской области девочек 9-14 лет начнут вакцинировать от ВПЧ
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В Нижегородской области несовершеннолетних жительниц начнут бесплатно прививать от вируса папилломы человека (ВПЧ). Четырехвалентную вакцину намерены включить в нацкалендарь прививок с 2026 года, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на главреда издания «Стационар-пресс» Алексея Никонова.
Прививки против инфицирования ВПЧ рекомендовано делать девочкам в возрасте 9-14 лет. Соответствующие вакцины необходимо ставить до наступления половой жизни, чтобы предотвратить риск развития рака шейки матки.
Если человек не успел привиться от ВПЧ в юном возрасте, это можно сделать до достижения 45 лет.
По словам Никонова, такую прививку также необходимо делать и мальчикам, чтобы снизить риск возникновения онкологических заболеваний.