Девочек начнут бесплатно прививать от ВПЧ в Нижегородской области

сегодня в 15:42

В Нижегородской области девочек 9-14 лет начнут вакцинировать от ВПЧ

В Нижегородской области несовершеннолетних жительниц начнут бесплатно прививать от вируса папилломы человека (ВПЧ). Четырехвалентную вакцину намерены включить в нацкалендарь прививок с 2026 года, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на главреда издания «Стационар-пресс» Алексея Никонова.

Прививки против инфицирования ВПЧ рекомендовано делать девочкам в возрасте 9-14 лет. Соответствующие вакцины необходимо ставить до наступления половой жизни, чтобы предотвратить риск развития рака шейки матки.

Если человек не успел привиться от ВПЧ в юном возрасте, это можно сделать до достижения 45 лет.

По словам Никонова, такую прививку также необходимо делать и мальчикам, чтобы снизить риск возникновения онкологических заболеваний.