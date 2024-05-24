Девять литров мочи чудом вывели из петербуржца

В Санкт-Петербурге врачи удалили из мочевого пузыря мужчины девять литров мочи. У здорового человека объем этого органа меньше примерно в 13 раз — не превышает 700 миллилитров, сообщает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Елизаветинской больницы.

Изначально петербуржец пришел в другое медучреждение, где ему поставили диагноз «гигантское образование брюшной полости». Позже, уже в Елизаветинской больнице, специалисты выявили у мужчины перерастянутый мочевой пузырь.

Врачи установили мужчине катетер, благодаря чему и получилось «выкачать» из него сразу девять литров мочи.

«Уникальность данного случая заключается в том, что нормальный объем мочевого пузыря у мужчин, с учетом особенностей организма и сопутствующих заболеваний, может колебаться от 350 до 700 мл», — рассказали в медицинском учреждении.

По словам специалистов, мужчина страдает от доброкачественной гиперплазии предстательной железы. После лечения показатели крови горожанина пришли в норму, и его выписали из клиники.