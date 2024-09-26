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Детскую поликлинику построят в Дубне в 2027 году

В государственную программу Московской области включен новый объект — строительство детской поликлиники в составе ГБУЗ МО «Дубненская больница», сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Отмечается, что данный объект включен в областную госпрограмму по строительству объектов социальной инфраструктуры. В настоящее время завершена проработка земельного участка в границах улиц Верного С. Н. и Энтузиастов. Ведется подготовка конкурсной документации для определения подрядчика.

В здании детской поликлиники разместятся педиатрическое отделение, кабинеты приема узкопрофильных специалистов, лаборатория, отделение профилактики и восстановительного лечения. На прилегающей территории появится парковочное пространство и места для отдыха.

Открыть новое учреждение здравоохранения планируется в 2027 году.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.