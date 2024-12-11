Детское ожирение в России могут начать лечить с помощью операций

Врач-эндокринолог, нутрициолог Алексей Калинчев рассказал, насколько остро в России стоит проблема детского ожирения, и действительно ли для ее решения необходимы радикальные меры — такие, как продольная резекция желудка, гастрошунтирование и бандажирование желудка. Эти меры могут включить в перечень медуслуг с 1 января 2025 года в ходе изменения Минздравом стандарта лечения ожирения у детей, сообщает «Вечерняя Москва».

По мнению эксперта, наша страна на пути к тому, чтобы сравняться с Европой по распространенности ожирения, а «пионерами» в этой области стали жители США. В России проблема повсеместного ожирения начала проявляться в 2010-х годах и в более поздний период.

Методы бариатрической хирургии имеют довольно высокую стоимость. По этой причине их внедрение в стандарты лечения окажет поддержку родителям, позволяя им оплачивать операции посредством обязательного медицинского страхования (ОМС).

«Но бариатрические операции — это последний шаг. Я более чем уверен, что детям будут делать операции, которые не несут никаких серьезных последствий. Скорее всего, это будут обратимые вмешательства. Просто Минздрав заранее ввел широкий перечень операций, чтобы у врачей не были связаны руки», — выразил мнение Калинчев.

При выполнении таких процедур, как продольная резекция желудка, гастрошунтирование или бандажирование, риск возврата утраченного веса сохраняется независимо от возраста пациента, включая детей, отметил специалист.

По его словам, необходимо заниматься коррекцией пищевого поведения. Если у человека были неправильные привычки в питании, он, скорее всего, продолжит им следовать. Важно продвигать идеи здорового питания, подчеркнул врач. Если не обратиться к коренным причинам, расстройства пищевого поведения останутся. Хотя после операции пациент не может съесть, к примеру, килограмм еды, он будет употреблять меньшие порции, но «не той» пищи.

Что касается минимального возраста для проведения бариатрических операций, то здесь требуется индивидуальный подход, заключил Калинчев.