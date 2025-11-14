Детский врач-эндокринолог Подмосковья развеяла главные мифы о сахарном диабете

Традиционно 14 ноября во всем мире отмечается два медицинских праздника — День эндокринолога и Всемирный день борьбы с сахарным диабетом. По этому случаю главный внештатный детский специалист эндокринолог Подмосковья Валентина Шестерикова рассказала про причины и меры профилактики этого заболевания, а также ответила, можно ли его вылечить, и правда ли, что всему виновник — сахар. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Диабет 1-го типа — это в основном заболевание детей и молодых людей. Иммунная система ошибочно атакует клетки поджелудочной железы, и выработка инсулина полностью прекращается. Это пожизненное состояние, требующее постоянной инсулинотерапии. Диабет 2-го типа — это чаще удел взрослых с избыточной массой тела. Инсулина в организме много, но клетки перестают быть к нему чувствительными. Ключевой фактор риска — лишний вес», — объяснила Валентина Шестерикова.

Главный миф, с которым приходится бороться врачам: «Диабет 1-го типа можно вылечить». Это хроническое заболевание, но с ним можно жить долго и без осложнений при строгом соблюдении терапии и регулярном контроле сахара в крови.

Однако есть и хорошая новость: диабета 2-го типа можно обратить вспять. Для это следует соблюдать режим питания и здоровый образ жизни.

Другим популярным мифом считается, что сладкое напрямую вызывает диабет. Это не так. Сам по себе сахар не провоцирует диабет, но чрезмерное его потребление может привести к ожирению, которое является ключевым фактором риска развития диабета 2-го типа.

Что касается профилактики, то она эффективна только в случае диабета 2-го типа. Вот три главных правила: правильное питание и режим дня, регулярные физические нагрузки, внимание к весу. При наследственной предрасположенности к ожирению у детей нужно регулярно посещать педиатра, который вовремя заметит отклонения в весе.

«Если у ребенка близкие родственники с диабетом 1 типа, уровень сахара в крови нужно контролировать во время инфекций, стрессов и при плохом самочувствии. Взрослым же так же следует регулярно сдавать анализ крови на глюкозу — это простое действие помогает вовремя заметить проблему» — отметила Валентина Шестерикова.

Вывод: диабет — не приговор, а повод более осознанно относиться к своему здоровью и здоровью своих детей. Здоровый образ жизни и внимание к сигналам организма — лучшая стратегия в борьбе с этим заболеванием.

Записаться на диспансеризацию можно на региональном портале госуслуг «Здоровье», по номеру тел. 122, инфомат в поликлинике или через чат-бот в Telegram.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.