Детский омбудсмен РФ Львова-Белова посетила детский медцентр в Подмосковье

В пятницу уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова посетила новый детский клинический центр им. Л. М. Рошаля в подмосковном Красногорске. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Уполномоченный совместно с первым зампредседателя правительства Подмосковья Людмилой Болатаевой ознакомилась с возможностями и мощностью нового медицинского флагмана, который на днях открывал президент России Владимир Путин.

«Важно, что родители могут быть рядом с ребенком и поддерживать его в этот непростой период. Для меня, как для федерального полномочного при президенте, самым главным является то, что здесь могут проходить лечение и обследоваться дети со всей страны. Мы регулярно в свой адрес получаем обращения, с начала года их уже около 700, и большая часть из них связана с просьбами провести либо телемедицинские консультации, либо определить ребенка в федеральную клинику к ведущим специалистам. Благодаря открытию такого медицинского центра мы сможем закрывать потребности там, где это необходимо», — отметила Мария Алексеевна.

В клиническом центре уполномоченный пообщалась с семьями. Среди них оказалась приемная семья, воспитывающая маленького Назария, с которым Мария Алексеевна познакомилась помогая дому ребенка в Донецкой республике эвакуировать малышей в Подмосковье. Оказалось, что мальчик имеет серьезные проблемы со здоровьем и, когда он попал в приемную семью в свои 2 года, не мог говорить и самостоятельно ходить. Мария Алексеевна была рада встретить мальчика и порадовалась его успехам — теперь Назарий читает стихи и уверенно ходит по лестнице.

«Новый медицинский центр позволит помочь деткам с разными проблемами здоровья, а современное оборудование станет для этого прекрасным подспорьем. В новом медучреждении будет работать более 500 ведущих специалистов, которые будут оказывать помощь по всем направлениям детской медицины, а это порядка 28 профилей», — рассказала Болатаева.

В клинике ежегодно по ОМС будут получать высококвалифицированную помощь около 15 тыс. детей, еще 150 тыс. смогут проходить обследования и получать консультации. В клинике также начнет работу единственное в Московской области детское отделение челюстно-лицевой хирургии и первый в регионе центр внутрисосудистой детской хирургии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что в 2024 году подмосковные больницы оснастили 12 рентгеноаппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентгеноаппаратами С-дуга — до конца 2024 года поставим еще 9», — сказал Воробьев.