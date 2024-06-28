Детский клинический центр имени Рошаля на 420 коек откроют в Подмосковье летом

Вместе с депутатом Государственной Думы Сергеем Колуновым и главным врачом Татьяной Шаповаленко он посетил стройплощадку знакового объекта региона.

Работы близятся к завершению, и этим летом центр распахнет свои двери для почти 15 тысяч юных пациентов. В центре, рассчитанном на 420 коек, будут проводить сложные операции на опорно-двигательном аппарате, нейрохирургические и кардиохирургические вмешательства, а также операции на сердце.

«При поддержке президента Владимира Путина и губернатора Московской области Андрея Воробьева учреждение было построено в короткие сроки с акцентом на высокое качество и современные технологии», — сказал глава муниципалитета.

Дмитрий Волков также сообщил, что администрация постоянно контролирует процесс строительства, включая благоустройство территории и обустройство подъездных путей, которые обеспечат бесперебойный подъезд к объекту здравоохранения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.