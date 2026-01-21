Детский хор школы «Рапсодия» дал концерт для пациентов больницы в Дубне

Юные артисты школы искусств «Рапсодия» выступили с концертом для пациентов отделения реабилитации МСЧ №9 ФМБА России в Дубне. Инициатива проведения благотворительного мероприятия исходила от самих воспитанников.

Врио начальника ФБУЗ МСЧ №9 ФМБА России Оксана Лекова отметила, что музыка помогает пациентам быстрее восстанавливаться и оказывает психологическую поддержку. Она поблагодарила коллектив за проявленную заботу, подчеркнув, что радость пациентов — важный результат таких акций.

Ранее на сцене медико-санитарной части №9 уже проходили концерты: скрипачи Дубненской детской школы искусств организовали предновогоднее выступление для пациентов, в том числе для бойцов спецоперации.

Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров сообщил, что подобные концерты будут проводиться и в дальнейшем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе реабилитационных центров в Подмосковье, где помогают бойцам СВО. В том числе построен большой центр для реабилитации слепоглухонемых.

«По реабилитации у нас несколько специальных центров, они завязаны на протезирование, адаптацию, реабилитацию. Такой большой центр работает в Коломне, общая реабилитация у нас в «Ясенках», это в Наро-Фоминске. Сейчас и специалисты, и сами ребята попросили построить многофункциональный бассейн, чтобы проводить различные процедуры», — сказал Воробьев.