Детский эндокринолог МОЦОМД провела серию консультаций для родителей и детей

В честь недели профилактики эндокринных заболеваний детским эндокринологом Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) проводилось в течение текущей недели серия специализированных консультаций, которые были направлены на повышение осведомленности о распространенных эндокринных нарушениях у детей и подростков, а также на обучение методам их ранней профилактики и своевременной диагностики. В рамках консультаций, доктор детской поликлиники № 2 МОЦОМД Татьяна Третьяк подробно рассказала о факторах риска развития эндокринных заболеваний, таких как сахарный диабет, заболевания щитовидной железы и нарушения полового развития. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Особое внимание было уделено важности здорового образа жизни, сбалансированного питания, режиме сна и отдыха, и регулярной физической активности в предотвращении этих заболеваний.

«Эндокринные заболевания в детском возрасте могут оказывать серьезное влияние на рост и развитие ребенка, поэтому ранняя диагностика и своевременное лечение имеют решающее значение. Важно помнить, что профилактика — лучший способ избежать многих проблем со здоровьем. Я призываю родителей не пренебрегать возможностью получить квалифицированную консультацию и заботиться о здоровье своих детей с раннего возраста», — подчеркнула специалист.

В заключение доктор Третяк напомнила о важности регулярных профилактических осмотров у детского эндокринолога. Консультации включают в себя осмотр ребенка, сбор анамнеза, оценку физического развития и при необходимости назначение дополнительных обследований. Родители всегда могут получить ответы на все интересующие их вопросы, касающиеся здоровья эндокринной системы их детей.

В МОЦОМД о здоровье юных пациентов заботятся четыре опытных детских эндокринолога: Лариса Талызова ведет прием в детской поликлинике № 1, Ольга Коростелева — в детской поликлинике № 1 и консультативно-диагностическом центре (КДЦ), Татьяна Третяк принимает детей в детской поликлинике № 2 и КДЦ, а Елизавета Арчукова — в детской поликлинике № 3. Попасть на прием к специалистам можно по записи врача-педиатра.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.