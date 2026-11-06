Детский дерматовенеролог начала прием в поликлинике Дедовска

Детский дерматовенеролог Алена Гуркина приступила к работе в детской поликлинике №2 Истринской больницы в Дедовске, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Молодой специалист Алена Гуркина начала прием в детской поликлинике №2 Истринской больницы. Она выбрала медицину по примеру родителей, которые также работают в этой сфере. Дерматовенерологию врач считает актуальной специальностью, поскольку кожные заболевания встречаются и у детей, и у взрослых.

Алена окончила Северо-Западный государственный медицинский университет имени И. И. Мечникова в Санкт-Петербурге, где училась с первого по шестой курс. Ординатуру она прошла в Москве, в РУДН.

По словам врача, специальность привлекает разнообразием направлений: дерматологией, венерологией, трихологией и подологией. Это дает широкие возможности для профессионального развития. Кроме того, сегодня существует множество методов обследования и лечения дерматологических заболеваний.

Алена Гуркина отметила, что работа с детьми предполагает и общение с родителями. Важно не только назначить лечение и дать рекомендации, но и успокоить маму. Врач посоветовала родителям не откладывать визит, если у ребенка появились высыпания.

Записаться на прием можно через педиатра, регистратуру или самостоятельно через «Госуслуги».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.