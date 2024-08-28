Детские врачи-офтальмологи проведут в Истре бесплатный прием
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29, 30 августа, а также 2 сентября в Истре по полису ОМС можно будет бесплатно проверить зрение. Прием проведут детские врачи-офтальмологи. Прием предполагает диагностику зрения и консультацию окулиста клиники «Ясный Взор». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
Место проведения диагностики:
г. Истра, ул. 9 Гвардейской дивизии, д. 53 (вход в цокольный этаж первого подъезда за магазином Пятёрочка, где салон красоты).
При себе нужно иметь копии:
- паспорт родителя
- свидетельство о рождении или паспорт по достижению 14 лет.
- полис ОМС РФ все регионы кроме Москвы (если полис московский, обязательно должно быть направление от педиатра или офтальмолога по форме 057).
Запись ведется на:
- 29 августа
- 30 августа
- 2 сентября с 10:30 до 16:00 по номеру: 8(926)311-41-20 (ежедневно с 9:00 до 21:00).
Количество мест в день ограничено.
Диагностика — это отличная возможность получить справки к школе, секциям, заполнить обходные листы.
Проверьте зрение и получите персональную консультацию специалиста рядом с домом и бесплатно.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников. Глава региона отметил, что в ближайшее время запускается ряд модернизированных объектов здравоохранения, часть из них уже запущена.
«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.