Детские врачи-офтальмологи проведут в Истре бесплатный прием

Здравоохранение

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29, 30 августа, а также 2 сентября в Истре по полису ОМС можно будет бесплатно проверить зрение. Прием проведут детские врачи-офтальмологи. Прием предполагает диагностику зрения и консультацию окулиста клиники «Ясный Взор». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Место проведения диагностики:

г. Истра, ул. 9 Гвардейской дивизии, д. 53 (вход в цокольный этаж первого подъезда за магазином Пятёрочка, где салон красоты).

При себе нужно иметь копии:

  • паспорт родителя
  • свидетельство о  рождении или паспорт по достижению 14 лет.
  • полис ОМС РФ все регионы кроме Москвы (если полис московский, обязательно должно быть направление от педиатра или офтальмолога по форме 057).

Запись ведется на:

  • 29 августа
  • 30 августа
  • 2 сентября с 10:30 до 16:00 по номеру: 8(926)311-41-20 (ежедневно с 9:00 до 21:00).


Количество мест в день ограничено.

Диагностика — это отличная возможность получить справки к школе, секциям, заполнить обходные листы.

Проверьте зрение и получите персональную консультацию специалиста рядом с домом и бесплатно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников. Глава региона отметил, что в ближайшее время запускается ряд модернизированных объектов здравоохранения, часть из них уже запущена.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.