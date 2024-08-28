Детские врачи-офтальмологи проведут в Истре бесплатный прием

29, 30 августа, а также 2 сентября в Истре по полису ОМС можно будет бесплатно проверить зрение. Прием проведут детские врачи-офтальмологи. Прием предполагает диагностику зрения и консультацию окулиста клиники «Ясный Взор». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Место проведения диагностики:

г. Истра, ул. 9 Гвардейской дивизии, д. 53 (вход в цокольный этаж первого подъезда за магазином Пятёрочка, где салон красоты).

При себе нужно иметь копии:

паспорт родителя

свидетельство о рождении или паспорт по достижению 14 лет.

полис ОМС РФ все регионы кроме Москвы (если полис московский, обязательно должно быть направление от педиатра или офтальмолога по форме 057).

Запись ведется на:

29 августа

30 августа

2 сентября с 10:30 до 16:00 по номеру: 8( 926)311-41-20 (ежедневно с 9:00 до 21:00).



Количество мест в день ограничено.

Диагностика — это отличная возможность получить справки к школе, секциям, заполнить обходные листы.

Проверьте зрение и получите персональную консультацию специалиста рядом с домом и бесплатно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников. Глава региона отметил, что в ближайшее время запускается ряд модернизированных объектов здравоохранения, часть из них уже запущена.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.