Детская травматологическая больница Подмосковья запустила флешмоб среди медиков

Сабо — самая популярная обувь среди медицинских работников МОДКТОБ. Они не только удобные, но и симпатичные. Свою индивидуальность можно подчеркнуть разноцветными джибитсами. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Джибитсы — маленькие украшения для сабо. Они похожи на маленькие значки, их вставляют в небольшие отверстия на передней части изделия», — прокомментировал главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Московской области, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

Более 100 лет Московская областная детская клиническая травматолого-ортопедическая больница оказывает плановую и экстренную травматолого-ортопедическую помощь детям и подросткам Московской области. Лечебный процесс в клинике обеспечивают: 43 врача, из них 7 кандидатов медицинских наук, 7 Заслуженных работников здравоохранения Московской области, 14 врачей имеют высшую квалификационную категорию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.