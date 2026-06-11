Детская поликлиника в Долгопрудном Подмосковья приняла 9 тыс пациентов

Новая детская поликлиника в микрорайоне Бригантина в Долгопрудном с декабря 2025 года приняла 9012 маленьких пациентов. Учреждение рассчитано на 95 посещений в смену и обслуживает 4 800 детей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Детская поликлиника открылась в декабре 2025 года на первом этаже жилого дома по адресу: улица Парковая, дом 46, корпус 1. Общая площадь медучреждения составляет 516 кв. м.

К поликлинике прикреплены 4 800 детей. Прием ведут шесть участковых педиатров и три узких специалиста — ЛОР, травматолог-ортопед и офтальмолог.

«К этой поликлинике прикреплены 4 800 детей. Сейчас здесь ведут прием шесть врачей — участковых педиатров, а также три врача-специалиста — ЛОР, травматолог-ортопед и офтальмолог. Кроме этого, мы открыли кабинет функциональной диагностики, туберкулинодиагностику. Работает прививочный и процедурный кабинет», — сообщил заведующий детской поликлиникой Андрей Макогоненко.

Ежедневно работает кабинет неотложной помощи, куда можно обратиться без предварительной записи при острых состояниях. Записаться на плановый прием можно через личный кабинет на региональном портале госуслуг или по телефону кол-центра 122.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.