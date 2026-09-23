Детская больница в Подольске получила рентген-аппарат «С-дуга»

Детская больница Подольска получила рентген-аппарат «С-дуга» для операций при сложных переломах у детей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новый аппарат позволяет хирургам сопоставлять и фиксировать кости через небольшие проколы вместо больших разрезов. Такие вмешательства менее травматичны, поэтому восстановление детей может проходить быстрее и комфортнее.

Аппарат используют непосредственно в операционной. Он выводит изображение высокого разрешения на экран в реальном времени. Подвижная конструкция позволяет получать снимки нужной области под разными углами, а специальный режим подавляет помехи от металлических конструкций. Компактный прибор также позволяет сохранять данные на флеш-накопитель или передавать их в локальную сеть больницы для консультаций и анализа.

Ежегодно в Подольской детской больнице проводят более 1,5 тыс. операций. Оборудование закупили при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга», — сказал губернатор Андрей Воробьев.