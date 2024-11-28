Детям с диабетом в Нижнем Новгороде разрешат телефоны на ЕГЭ

Министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков на онлайн родительском собрании 27 ноября заявил, что детям-инвалидам с сахарным диабетом 1-го типа можно будет пользоваться мобильными телефонами на ЕГЭ и ОГЭ, сообщает ИА «Время Н» .

«Такие дети могут брать с собой мобильный телефон на экзамены, но родители должны сообщить об этом заранее и предоставить все подтверждающие медицинские документы», — сказал Пучков.

По его словам, это возможно, если все будет сделано вовремя и будут созданы все необходимые условия.

Дети с таким диагнозом вынуждены круглосуточно использовать системы непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ). Этот датчик закреплен на теле и передает данные об уровне сахара через специальное приложение на смартфон. Падение сахара ниже нормы может привести к опасности для жизни ребенка — сопору или коме.