Дети участников СВО смогут лечиться в детском клиническом центре им Л. М. Рошаля

Заместитель министра обороны России Анна Цивилева совместно с первым зампредседателя правительства Подмосковья Людмилой Болатаевой оценила возможности нового детского клинического центра имени Л. М. Рошаля в Красногорске. В рамках встречи заключено соглашение между диагностическим центром и фондом «Защитники Отечества», которое позволит получать высокотехнологичную медицинскую помощь в клинике детям участников СВО. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«Нам очень важно, чтобы дети наших военнослужащих, дети наших героев имели возможность получать медицинскую помощь в таких центрах. У всех детишек, которые здесь окажутся, будет возможность действительно жить здоровой, полноценной, активной жизнью в дальнейшем, несмотря даже на те трудности, с которыми они сталкивались. И со своей стороны хочу поблагодарить, потому что наши герои, которые сейчас защищают интересы государства, они должны понимать, что их семьи, их дети находятся в надежных руках. Если что-то случится, то мы имеем возможность направить сюда ребят, детей, вместе с мамами, чтобы они здесь получили медицинскую помощь», — отметила Цивилева.

Она пообщалась с женами участников СВО, которые пришли с детьми на прием к специалистам центра. Семьи отметили, что теперь у них появилась возможность получить бесплатную и своевременную медицинскую помощь, а такое современное оборудование позволяет провести точную диагностику.

Гостям показали оснащение детского центра, в котором представлены почти 10 тысяч единиц оборудования и 100 уникальных, таких как: ангиографы, аппараты для гемодиафильтрации, роботическая система Excellent.

«Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля в Красногорске — это крупнейший многофункциональный медицинский флагман, оказывающий помощь маленьким пациентам. Мы оснастили его по последнему слову техники и собрали команду лучших специалистов. Наш Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул важность того, что дети со всей России смогут получать здесь лучшую медицинскую помощь бесплатно. Ежегодно свыше 150 тысяч детей будут получать амбулаторную помощь в нашем центре», — сказала Болатаева.

В Детском клиническом центре, который выступает флагманским проектом в развитии детского здравоохранения Подмосковья, представлены все направления детской медицины (28 профилей, в том числе детская хирургия, травматология и офтальмология). В ДКЦ планируют проводить до 50 операций в день. В новом медучреждении будет работать более 500 ведущих специалистов в педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике и по другим специальностям, а также более 800 человек среднего медперсонала. Вместимость клинического центра — более 460 коек.

Ранее 21 августа в преддверии открытия центр посетил президент РФ Владимир Путин. Глава государства отметил, что эта больница будет полезна всей стране.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.