Дети провели медосмотр взрослым в детской поликлинике Дубненской больницы

Дети выступили в роли врачей и провели медосмотр взрослым в детской поликлинике Дубненской больницы. Мероприятие прошло в преддверии Дня защиты детей.

«Мы считаем, что такие акции очень полезны для подрастающего поколения в плане профессиональной ориентации: дети должны попробовать себя в роли врачей, своих родителей. Было интересно посмотреть на своих детей со стороны, они справились отлично», — отметил заместитель главного врача Ринат Садыков. Его сын, Тимур, стал одним из одиннадцати маленьких специалистов.

Первым, кто прошел медосмотр, стал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров: ему измерили рост, вес, давление, поставили «уколы», проверили остроту зрения. Подобное мероприятие проводится в больнице впервые: его инициировал главный врач Дубненской больницы Игорь Давронов совместно с профсоюзной организацией учреждений здравоохранения Дубны и Талдома. Юные медики также проверили здоровье своих родителей, а после получили памятные подарки от больницы и администрации округа.

«Очень хочется, чтобы эта акция стала доброй традицией для нашего коллектива», — подчеркнула председатель Талдомской районной организации профсоюза работников здравоохранения Татьяна Суворова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.