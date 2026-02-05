Дети под угрозой: бокавирус захватывает Ямал

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) дети начали чаще заболевать бокавирусной инфекцией. В большинстве случаев недуг переносят в легкой форме, но может появляться двусторонняя пневмония, сообщает « Север-Пресс ».

Бокавирус относится к паровирусам, его открыли в 2005 году. Из-за бокавируса появляются респираторные инфекции. Под угрозой заражения находятся дети в возрасте от 1,5 до 3 лет. Ребята постарше редко подхватывают болезнь.

Бокавирус передается воздушно-капельным путем. Также его можно подхватить контактно-бытовым способом. Главные симптомы — насморк, затруднение дыхания и высокая температура.

Иногда недуг сопровождается диареей и рвотой. Могут появиться осложнения. Не исключен конъюнктивит с покраснением глаз и увеличенной чувствительностью к свету. Также может возникнуть отит с сильной ушной болью, бронхоспазм с приступообразным кашлем.

Большинство детей болеют без осложнений. Однако, если у ребенка слабый иммунитет или есть хронические заболевания легких, не исключены тяжелые последствия.

