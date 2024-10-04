Дерматовенеролог Подмосковья рассказала о методах избавления от рубцов после акне

Риск образования шрамов — одно из главных опасений людей, страдающих от акне. После вульгарных угрей у 95% пациентов могут появиться постакне (пигментные пятна или рубцы), что значительно снижает качество их жизни. Врач-дерматовенеролог Красногорского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Анаит Тамразова рассказала, можно ли избавиться от рубцов после акне. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Основными факторами, способствующими образованию рубцов при акне, являются: тяжелая форма заболевания, длительный период его развития, несвоевременное начало лечения, наследственная предрасположенность, а также травматизация элементов. На их формирование влияет глубина повреждения кожи, которая определяется как степенью тяжести высыпаний, так и наличием механического воздействия, например, выдавливания.

Но существуют эффективные методы, которые помогают избавиться от рубцов после акне. Современные способы терапии зависят от давности существования, формы и глубины рубцов. В лечении применяют специализированные гели, инъекционные методики, химический пилинг, процедуры микронидлинга, лазерную шлифовку и дермабразию, которые помогают улучшить текстуру кожи и подбираются индивидуально для каждого пациента.

«Психологические последствия из-за рубцов от вульгарных угрей не менее серьезны, чем сама болезнь, а лечение данных проблем является довольно сложным и продолжительным процессом», — предупреждает врач-дерматовенеролог Красногорского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Анаит Тамразова.

Своевременное и правильное лечение акне — лучший способ предотвратить образование рубцов. Записаться на консультацию к специалисту можно через портал «Здоровье» zdrav.mosreg.ru.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.