Дерматовенеролог назвала истинную причину появления на коже акне

В косметологии, а также в смежных дисциплинах, таких как нутрициология и диетология, существует множество мнений о причинах появления акне. Можно встретить разные варианты — излишнее употребление сахара, плохая гигиена, неподходящая косметика. Но истинная причина кроется в половых гормонах, рассказала РИАМО врач-дерматовенеролог, косметолог и трихолог Face Clinic Эльвира Гусейнова.

Факторы риска

По словам эксперта, одна из причин — загрязнение кожи, вызванное различными факторами, включая плохую гигиену косметических принадлежностей, редкую смену наволочек и частые прикосновения к лицу.

Вторая гипотеза связана с молочными продуктами и сахаром. Употребление сахара приводит к скачкам инсулина в организме, что, вызывает повышение уровня тестостерона. Тестостерон увеличивает секрецию кожного сала, что способствует образованию высыпаний.

«Что касается молока, то существует несколько теорий: во-первых, молоко содержит лактозу, которая действует аналогично сахару, а во-вторых, в молочные продукты могут добавляться стероиды, способствующие развитию акне», — объяснила Гусейнова.

Еще одной причиной появления акне называют использование комедогенной косметики, содержащей ингредиенты, способные закупоривать поры и вызывать воспалительные процессы.

Таким образом, существует множество теорий, объясняющих возникновение акне, и все они имеют определенные основания. Однако перечисленные факторы представляют собой лишь факторы риска. Существует множество людей, которые употребляют сладкие и жирные продукты, а также молоко, при этом их кожа остается в прекрасном состоянии.

«В своей практике как косметолог я неоднократно сталкивалась с молодыми людьми, задающими вопросы: „Почему это происходит именно со мной? Почему у меня плохая кожа?“. Акне у них вызывает психологическое беспокойство, так как они видят, что другие, не заботясь о себе и не придерживаясь строгих правил ухода, имеют здоровую и красивую кожу», — отметила врач.

Истинная причина — в половых гормонах

Все вышеописанные причины представляют собой только факторы риска, способствующие возникновению высыпаний. Истинная причина акне заключается в повышенной чувствительности кожи к половым гормонам, что обусловлено генетической предрасположенностью. Такую предрасположенность невозможно убрать извне.

«Попробуйте провести опрос среди родственников. Возможно, вы обнаружите людей, которые не страдали от акне на протяжении всей жизни, но имели его в той или иной форме. В некоторых случаях оба родителя могли испытывать проблемы с акне в определенные периоды, что далее привело к формированию у потомства повышенной предрасположенности к акне. Существуют ситуации, когда у родителей акне проявлялось менее выражено, тогда как у детей оно проявляется более остро», — отметила дерматовенеролог.

Таким образом, основная причина акне заключается в генетической предрасположенности, заключила она.

Что делать с генетической предрасположенностью

По мнению эксперта, к счастью, с данной проблемой можно работать. Существуют препараты и методики, которые воздействуют на чувствительность кожи к гормонам. Акне поддается лечению. Поскольку оно является хроническим заболеванием, после проведенного лечения часто наблюдается рецидив. Однако, при наличии профилактических мер, можно значительно снизить риск повторного возникновения акне.

«Акне является сложным заболеванием, причины которого многогранны. Основные факторы риска включают загрязнение кожи, употребление сахара и молочных продуктов, а также использование комедогенной косметики. Однако истинная причина акне заключается в генетической предрасположенности и повышенной чувствительности кожи к половым гормонам. Несмотря на наличие факторов риска, не у всех людей с аналогичным образом жизни возникают проблемы с кожей», — сделала вывод Гусейнова.