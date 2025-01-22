Дерматолог Шухман: зимой коже требуется интенсивное увлажнение и питание

Зимой кожа теряет влагу быстрее, поэтому ей требуется интенсивное увлажнение и питание. Морозы и низкая влажность воздуха провоцируют шелушение, трещины и появление морщин, сообщила РИАМО врач-дерматолог, косметолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Елизавета Шухман.

Она напомнила, что зима — сложный период для кожи, которая сталкивается с испытаниями холодом, ветром и пересушенным воздухом от отопления в помещении.

Как рассказала доктор, чтобы предотвратить проблемы с кожей следует пользоваться кремами и масками, обогащенными увлажняющими компонентами. Продукты с керамидами, которые восстанавливают защитный барьер кожи, также станут отличным решением. Наносить крем рекомендуется заранее, за час до выхода на улицу, чтобы избежать переохлаждения.

«В помещении кожу спасет увлажнитель воздуха. Этот прибор поддерживает необходимую влажность, предотвращая пересыхание кожи, и очищает воздух от пыли. Не забывайте пить больше воды — 1,5–2 литра в день помогут поддержать водный баланс организма и улучшат состояние кожи», — добавила Шухман.

По ее словам, особой осторожности требует уход за губами и зоной вокруг глаз. Губы зимой быстро трескаются и сохнут, поэтому их нужно защищать с помощью бальзамов или гигиенической помады. Для глаз нужно использовать питательные кремы, которые предотвращают сухость и мелкие морщины. Слезы следует удалять аккуратно, чтобы не травмировать уголки глаз от ветра и мороза.

«Если домашнего ухода недостаточно, косметологические процедуры помогут справиться с последствиями зимнего стресса», — подчеркнула специалист.

Она уточнила, что фотоомоложение активизирует выработку коллагена и устраняет сухость и мелкие морщины, особенно оно подходит тем, у кого на лице имеются пигментные пятна, расширенные сосуды, акне, постакне. Мезотерапия и биоревитализация глубоко увлажняют кожу, делая ее упругой и сияющей. Химический пилинг помогает удалить ороговевшие клетки и вернуть коже гладкость и свежесть.