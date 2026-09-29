Дерматолог Шефатова назвала кожные признаки при проблемах с сердцем

«Цианоз — синюшный оттенок кожи и слизистых оболочек — может свидетельствовать о недостаточном насыщении крови кислородом. Чаще всего он заметен в области губ, языка и ногтевых пластин. Цианоз может наблюдаться при некоторых заболеваниях сердца и легких. Поэтому при внезапном появлении синюшности, особенно в сочетании с одышкой, нужно срочно обратиться к врачу», — предупредила Шефатова.

Желтые бляшки на веках и постоянно мерзнущие ноги тоже могут указывать на проблемы с сосудами. При этом кожные изменения не позволяют поставить диагноз: повышенное давление нередко не дает заметных внешних признаков.

При приеме сердечно-сосудистых препаратов высыпания с высокой температурой, выраженной слабостью или ухудшением состояния требуют обращения к врачу. При отеке губ, языка или лица, особенно с затруднением дыхания или глотания, нужна экстренная помощь.

Внезапное изменение цвета и температуры конечностей также требует срочной консультации. Шефатова предостерегла от самостоятельной отмены назначенных препаратов при появлении новых кожных симптомов и посоветовала как можно быстрее связаться с лечащим врачом.

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