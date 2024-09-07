Дерматолог рассказала, как сохранить кожу здоровой этой осенью

С приходом холодного сезона кожа начинает испытывать стресс, температурный дискомфорт и дефицит солнечного света. Это способствует ее сухости, раздражению и шелушению, а также обострению кожных заболеваний, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

С приходом холодного сезона кожа начинает испытывать стресс, температурный дискомфорт и дефицит солнечного света. Это способствует ее сухости, раздражению и шелушению, а также обострению кожных заболеваний.

О том, как защитить здоровье кожи, рассказала врач-дерматовенеролог, заместитель главного врача Московского областного кожвендиспансера Елена Авербух.

«Холодный воздух способствует обезвоживанию кожи, делает ее уязвимой. Поэтому могут обостриться атопический дерматит, экзема, крапивница, псориаз и другие кожные болезни. При появлении симптомов, воздержитесь от самолечения и обратитесь к врачу-дерматовенерологу. Специалист поможет определить причину проблемы, назначит лечение и предложит план восстанавливающего ухода за кожей», — уточнила доктор.

Также врач назвала способы помощи коже в холодное время года:

1. Увлажнение: использовать увлажняющие средства с богатым составом, чтобы компенсировать потерю влаги.

2. Питание: включать в рацион больше фруктов и овощей, богатых витаминами A, C и E.

3. Защита: не забывать про защитный крем, особенно в ветреную и влажную погоду, а также о головном уборе и теплых перчатках.

4. Профессиональный уход: по возможности, посещение дерматолога и косметолога, которые подберут средства с учетом особенностей и потребностей кожи.

Если вы заметили нездоровые высыпания на коже, обратитесь к врачу-дерматологу. Только медицинский специалист может провести точную диагностику и назначить эффективное лечение. Напомним, что сейчас походит «Неделя профилактики кожных заболеваний».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.