Дерматолог раскрыла, как сохранить молодость кожи на локтях и коленях

Дерматолог-косметолог и пластический хирург Мадина Байрамукова рассказала, почему кожа на локтях и коленях стареет раньше и как это предотвратить. По ее мнению, спорт — отличное средство для борьбы со старением кожи в этих местах, сообщает «Секрет фирмы» .

Кожа на локтях и коленях проявляет признаки старения раньше из-за того, что там меньше подкожной жировой клетчатки. Степень подтянутости кожи зависит от тонуса мышц — трицепса и четырехглавой мышцы бедра, поэтому спорт может хорошо помочь в борьбе со старением кожи.

«Поперечные складки могут появиться из-за перерастянутой кожи в передней части бедра и задней части плеча. Здесь помогут любые процедуры, которые дают лифтинг», — отметила Байрамукова.

Кроме того, в зоне локтей и колен кожа менее увлажненная и более грубая. Она даже может изменять цвет на зеленовато-серый. В этом случае могут помочь пилинги, шлифовки, а также биоревитализация.

Однако в погоне за красотой не следует забывать о том, что изменение цвета кожи может указывать на наличие проблем с ЖКТ или эндокринной системой.

В некоторых случаях, по мнению Байрамуковой, может понадобиться пластическая хирургия — брахиопластика или круговая подтяжка, бодилифтинг. Данные операции уместны в случае значительного птоза (обвисания) кожи бедра или плеча, заключила врач.