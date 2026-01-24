Дерматолог посоветовала лучшие процедуры для свежести лица зимой

Врач — дерматолог-косметолог Мадина Осман в интервью «Вечерней Москве» назвала пять эффективных салонных методов, которые помогают вернуть сияние и защитить кожу лица в зимний сезон.

Первая процедура, которую стоит рассмотреть в зимой, — интенсивная гидратация на основе гиалуроновой кислоты или специальных коктейлей. Процедуры в салоне помогают поддерживать водный баланс, устраняя сухость и мелкие шелушения. Это делает кожу более гладкой и ухоженной. Профессиональные методы, В отличие от обычных кремов, стимулируют восстановление гидролипидного слоя, повышают упругость и улучшают цвет лица.

Второй важный пункт для зимнего ухода — мягкие энзимные и кислотные пилинги, способствующие обновлению клеток без агрессивного повреждения эпидермиса. Энзимные препараты и мягкие кислоты деликатно устраняют ороговевшие частицы, улучшают кровообращение и повышают эффективность последующих увлажняющих процедур. Пилинги выравнивают тон и структуру кожи, делают поры менее заметными и подготавливают к насыщению активами.

Также стоит обратить внимание на инъекционные процедуры, такие как мезотерапия и биоревитализация. Они позволяют точечно насыщать кожу гиалуроновой кислотой, витаминами и аминокислотами, что стимулирует регенерацию и синтез коллагена. Зимой эти сеансы особенно полезны, так как помогают нейтрализовать вредное воздействие сухого воздуха и низких температур, возвращая лицу естественное сияние и улучшая тургор.

Четвертая рекомендация включает применение фототерапии и LED ламп для стимулирования клеточного обмена и снижения воспалительных процессов. Красный и инфракрасный спектр способствуют усилению выработки коллагена, улучшению кровообращения и ускорению восстановления после микротравм. Синий свет эффективен в борьбе с бактериальными инфекциями, что особенно важно при проблемной коже.

Заключительной рекомендацией станет криотерапия. Это метод воздействия на кожу с помощью холода, который способствует снижению отечности, укреплению сосудов и освежению контура лица. Кратковременное местное охлаждение улучшает микроциркуляцию, сужает поры и делает кожу более подтянутой.

«Комбинация профессиональных процедур и продуманного домашнего ухода — лучший способ сохранить свежесть лица в холодный сезон, поэтому не стоит ограничиваться только одним методом. После салонных сеансов важно поддерживать эффект с помощью качественных бьюти-средств», — заключила Осман.

