Дерматолог объяснила, как выбрать крем с SPF

Доктор медицинских наук, профессор, врач-дерматолог Юлия Галлямова рекомендовала выбирать солнцезащитный крем по уровню SPF и индексу инсоляции, а также избегать ряда компонентов в составе.

Она посоветовала подбирать солнцезащитное средство с учетом уровня солнечной активности и времени года.

«В первую очередь при выборе средства нужно ориентироваться на SPF-фильтры. Если за окном лето, и вы постоянно выходите на солнце, то нужно выбирать фильтр SPF 50+, если пасмурная погода на улице, то выбирайте средства с SPF 30. Ориентироваться можно еще по индексу инсоляции, который можно отследить даже в телефоне: если показатель в пределах 5-6, то однозначно надо использовать средства с SPF 50+», — пояснила врач в эфире радио Sputnik.

По словам специалиста, форма средства — спрей, крем или лосьон — принципиального значения не имеет. При этом она рекомендовала отдавать предпочтение известным маркам и приобретать их в аптеках.

«В составе солнцезащитного средства не должно быть оксибензона и октокрилен. Если мы говорим об оксиде цинка, то нужно помнить, что это самый безопасный физический фильтр. Единственный его недостаток — он оставляет белый след. Но бояться оксида цинка совершенно не стоит, также, как и парабенов, это давно испытанные проверенные средства косметологии», — заключила Галлямова.

