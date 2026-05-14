В Щелкове 16 мая откроется выставка «Без суеты»

Персональная выставка живописи художницы Яны Патокиной откроется 16 мая в Щелковском историко-художественном музее. В экспозицию «Без суеты» вошло более 40 работ разных лет. Проект посвящен красоте повседневной жизни, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

На выставке представлены произведения, созданные в разные периоды творчества художницы, педагога и члена Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» Яны Патокиной. В основе ее работ — традиции классического реализма и внимательное отношение к деталям повседневности.

Экспозиция объединяет портреты, пейзажи и натюрморты. В портретных работах автор передает атмосферу спокойствия и внутренней сосредоточенности. Пейзажи раскрывают красоту и поэзию русской природы, а натюрморты обращаются к предметному миру, элементам сельского быта и флористическим мотивам.

Главные темы выставки — любовь к семье, привязанность к родному краю и неспешная жизнь русской провинции. Через традиционную живопись художница говорит о простых и вечных человеческих ценностях.

Выставка будет работать до 20 июня. Возрастное ограничение — 0+. Подробности опубликованы на сайте Щелковского историко-художественного музея.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.