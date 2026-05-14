В Клину готовность капремонта лицея № 10 превысила 40%

Капитальный ремонт лицея № 10 имени Д. И. Менделеева на Бородинском проезде в Клину выполнен более чем на 40%. Работы ведут по госпрограмме Подмосковья в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», завершить их планируют к 1 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Учебный корпус 1962 года постройки площадью 4 134 квадратных метра обновляют в рамках программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». На площадке задействованы более 60 рабочих и две единицы техники. Специалисты полностью завершили демонтаж внутренних конструкций.

Сейчас идут общестроительные и отделочные работы, монтаж инженерных коммуникаций и ремонт кровли. Рабочие также приступили к благоустройству прилегающей территории.

По техническому заданию в здании проведут кровельные и фасадные работы, обновят входную группу, заменят окна и двери, выполнят внутреннюю отделку помещений. В корпусе полностью обновят инженерные системы — трубы, электропроводку и датчики пожарного оповещения. В классы, пищеблок, спортивный и актовый залы поставят новую мебель и оборудование.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная деталь, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.