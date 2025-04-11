Дерматолог назвала список самых бесполезной косметики для лица

Пластический хирург и дерматолог Мадина Осман предупредила россиян о том, что не вся косметика и процедуры для улучшения состояния внешности эффективны и безопасны, сообщает сайт «Узнай.ру» .

Как отметила эксперт, одним из самых бесполезных средств является крем для моделирования тела. Заявления производителей о волшебных свойствах по сжиганию жира, улучшению контуров тела сомнительны без физических упражнений и здорового питания. Такие крема могут ужаривать за кожей, но не моделировать ее.

«Сюда же отнесем ультразвуковую кавитацию для снижения веса. Процедура направлена на разрушение жировых клеток. Однако кавитация стоит дорого, но при этом эффект от нее можно назвать краткосрочным», — добавила Осман.

Коллагеновые маски тоже по большей части являются лишь маркетинговым ходом. Несмотря на общения на упаковках об увлажнении и упругости кожи, зачастую коллаген в их составе не проникает глубоко в кожу.

Хирург рекомендовала с особой осторожностью пользоваться массажными аппаратами для лица, так как они могут травмировать кожу. Магнитные маски также сомнительны, а доказательств их эффективности пока нет.