Дерматолог назвала противопоказания для использования косметических масок

Врач-дерматолог сети клиник «Семейная» Александра Пашкова рассказала, чем отличаются разные виды профессиональных косметических масок и кому они противопоказаны, сообщает «Вечерняя Москва».

В отличие от домашних, профессиональные маски содержат мощные активные вещества, поэтому их может делать только косметолог в салоне, отметила Пашкова. Специалист оценит состояние кожи и подготовит ее к нанесению маски.

Так, маски противопоказаны при аллергии, открытых ранах и кожных инфекциях на лице, в случае обострения дерматологических заболеваний — экземы, псориаза и других, а также в некоторых случаях и для беременных и кормящих грудью, предупредила дерматолог.

По ее словам, косметолог поможет подобрать вид маски и частоту ее использования.

Например, маски бывают альгинатные — на основе морских водорослей, они увлажняют и успокаивают кожу, а также оказывают лифтинг-эффект.

Если нужен более выраженный антивозрастной эффект, стоит попробовать коллагеновые маски, которые делают кожу эластичнее. Если кожа тусклая и уставшая, ее нужно срочно реанимировать, используются кислородные маски для достижения сияющего эффекта.

Для жирной и проблемной кожи советуют кислотные маски с эффектом пилинга, а также глиняные и сорбционные: они очищают поры, сокращают воспаления и убирают жирный блеск.

После агрессивных процедур, таких как химический пилинг, лучше всего сделать регенерирующую маску.