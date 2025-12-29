Дерматолог научила россиянок, как подготавливать кожу к макияжу зимой

Дерматолог Шаповалова: перед макияжем зимой кожу нужно хорошо увлажнить

Зимой россиянкам необходимо тщательно готовить кожу перед нанесением макияжа. В условиях низких температур и сухого воздуха кожа быстрее теряет влагу. Врач-дерматовенеролог, трихолог, косметолог Валерия Шаповалова в разговоре с РИАМО рассказала, как правильно подготавливать лицо к зимнему мейкапу, а сервис «Купер» предоставил информацию, какие средства женщины покупали чаще всего.

По словам специалиста, мороз, ветер и работающие системы отопления приводят к обезвоживанию, потере эластичности и повышению чувствительности кожи, что увеличивает риск возникновения раздражений и дерматитов, требующих консультации дерматолога. В результате макияж ложится неровно и выглядит менее привлекательно.

«Зимой тональные средства и другие косметические продукты подчеркнут шелушения и неровности. Кроме того, холодный воздух может вызывать раздражение, что тоже негативно скажется на внешнем виде макияжа», — отметила Шаповалова.

Чтобы избежать перечисленных проблем, необходимо обеспечить коже интенсивное увлажнение и защиту. Для этого рекомендуется использовать питательные кремы с насыщенной текстурой, а также включать в уход средства, способствующие восстановлению кожного барьера. Перед нанесением макияжа следует использовать специальную основу, которая улучшит сцепление косметики с кожей.

Также важно не забывать о губах — необходимо регулярно использовать увлажняющие бальзамы с маслами или воском в составе и периодически удалять ороговевшие клетки с помощью мягкого пилинга. Перед нанесением помады рекомендуется использовать базу или праймер для губ.

Что препятствует созданию идеального макияжа

Подготовка кожи к макияжу начинается задолго до его нанесения, поэтому основной проблемой является неправильно подобранный уход. Причинами могут быть как недостаточное увлажнение и питание, так и использование агрессивных средств, вызывающих сухость кожи. К таким средствам относятся очищающие продукты или тоники, содержащие спирт, а также кислоты, неподходящие для конкретного типа кожи.

Многие также пренебрегают регулярным пилингом — необходимо проводить глубокое очищение кожи раз в неделю, чтобы удалить омертвевшие клетки. Однако важно использовать мягкие средства, такие как пилинги-скатки, гоммажи или энзимные пилинги, чтобы избежать пересушивания кожи.

Топ самых востребованных товаров

В декабре наблюдался рост продаж косметики на 12% по сравнению с ноябрем. Наибольшей популярностью пользуются тушь для ресниц, тональные кремы и консилеры.

Тонированное масло для губ — 698 рублей.

Тушь для ресниц — 399 рублей.

BB-крем — 2 297 рублей.

Фиксирующий гель для бровей — 623 рубля.

Тушь для ресниц — 377 рублей.

Данные товары приобретаются как для личного использования, так и в качестве подарков.

