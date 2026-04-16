Дерматолог из Подмосковья объяснила, как избежать грибка весной

Врач-дерматолог Красногорской больницы Марина Русак рассказала жителям Подмосковья, как защитить стопы от грибка после промокшей обуви весной. Специалист дала три простых рекомендации и напомнила о первых симптомах инфекции, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Весной из-за луж и сырости возрастает риск развития грибка стопы. По словам Марины Русак, мокрая обувь создает благоприятную среду для размножения инфекции, поэтому важно соблюдать простые правила профилактики.

«Первое — правильная сушка. После того как обувь промокла, ее необходимо как следует просушить. Лучше всего ставить ее в сухое проветриваемое место. Главное правило — не оставляйте мокрые туфли или кроссовки в закрытых пространствах: сумках, темных шкафах, прихожих без циркуляции воздуха. Это создает парниковый эффект, который как раз и способствует развитию грибков», — объяснила Марина Русак.

Врач рекомендовала регулярно использовать антибактериальные спреи и порошки для обработки внутренней поверхности обуви. Кроме того, необходимо чаще менять носки, если они становятся влажными от пота или сырости, — не реже двух раз в день.

«При появлении зуда, покраснения или трещин между пальцами не стоит заниматься самолечением. Сразу обращайтесь за медицинской помощью. Избегайте расчесывания и повреждения кожи, поскольку это может привести к распространению инфекции», — резюмировала врач.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.