Депутат Сердюкова подарила холодильник коллективу одной из поликлиник Рузы

Ранее депутат уже оказывала существенную поддержку медицинскому учреждению. В 2023 году по программе «о наказах избирателей» была приобретена современная стоматологическая установка, а до этого — принтер для нужд поликлиники. Вся техника активно используется и получает положительные отзывы от сотрудников и пациентов.

Недавно Татьяна Сердюкова вместе с депутатами Совета депутатов Рузского муниципального округа посетила поликлинику после завершения ремонтных работ. В ходе осмотра медучреждения сотрудники обратились к депутату с просьбой о дополнительном оборудовании.

Вопрос приобретения холодильника был рассмотрен на заседании фракции, и сегодня новое оборудование марки «Индезит» доставлено в поликлинику. По словам Татьяны Сердюковой, она рада выполнить еще один наказ избирателей, и уверена, что новый холодильник прослужит медицинским работникам долгие годы.

"Такие инициативы депутатов способствуют улучшению качества медицинского обслуживания и создают комфортные условия для работы медицинского персонала," - прокомментировал Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылёв.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что работа педиатров очень важна.

«Нам нужно давать вам больше квартир, нам нужно больше поддерживать врачей. Нам нужно все делать для того, чтобы уважение к врачу, престиж (профессии – ред.) обязательно присутствовал в практике и в самом маленьком ФАПе, и в городской поликлинике», - сказал глава региона.