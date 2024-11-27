Депутат проверил ход строительства женской консультации в Ленинском округе

сегодня в 11:49

В рамках реализации партийных проектов «Здоровое будущее» и Народная программа» депутат Московской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Владимир Жук провел мониторинг строительства женской консультации в жилом комплексе «Зеленые Аллеи», который расположен в Ленинском городском округе, передает пресс-служба партии.

В выездном мероприятии также приняли участие депутаты Совета депутатов Ленинского округа Максим Арапов и Дмитрий Белитский и исполнительный секретарь местного отделения партии Александр Митряйкин.

Женская консультация станет важным объектом медицинской инфраструктуры, предоставляя широкий спектр услуг: от профилактических осмотров и диагностики до наблюдения за будущими мамами на протяжении всей беременности.

На данный момент на строительной площадке ведутся активные работы: чистовая отделка помещений, включая стены, полы и подвесные потолки.Кроме этого, монтируются инженерные системы, такие как электроснабжение и слаботочные сети.

Как отметил Владимир Жук, все работы идут строго по графику.

«Ввод в эксплуатацию нового учреждения позволит создать более доступные и комфортные условия для женщин нашего округа. Это важный шаг для улучшения качества медицинского обслуживания», — прокомментировал депутат Мособлдумы.

Планируется, что открытие консультации состоится в ближайшие месяцы, и она станет ключевым звеном медицинской помощи для жителей района.

«Женская консультация станет современным и востребованным учреждением, соответствующим всем стандартам», — добавил Максим Арапов.

Муниципальный координатор партпроекта «Здоровое будущее» Ирина Архангельская подчеркнула, что все этапы работ будут держаться на контроле партийного актива «Единой России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.