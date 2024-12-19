Депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов: приложим все усилия, чтобы поручение Президента

Одной из ключевых задач органов власти на местах является распределение нагрузки на медицинских работников, чтобы не возникало нехватки кадров в первичном звене. Об этом президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» 19 декабря, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

«Главная проблема с кадрами — это проблема находится в первичном звене здравоохранения. У нас есть стационары, и там, это известно, работают врачи и доктора, и там практически с кадрами вопроса нет, а в первичном звене есть. Но из этого вытекает понятный вывод — это прежде всего вопрос организации здравоохранения в регионах РФ», — сказал президент

По словам Путина, Минздрав прилагает усилия для привлечения большего числа абитуриентов, чтобы предотвратить дефицит специалистов. Также были введены дополнительные премии медсестрам и врачам, работающим в населенных пунктах.

По словам депутата Московской областной думы, главного врача Химкинской клинической больницы Владислава Мирзонова, в Подмосковье реализуется ряд программ. В том числе по развитию сельского здравоохранения.

«В 2025 году продолжим строительство новых фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий, а также расширение программы привлечения медицинских специалистов в удаленные районы. Кроме этого, продолжит действие программа „Земский доктор“, благодаря которой доктора в сельской местности получают дополнительные меры поддержки. В 2024 году в сфере здравоохранения Подмосковья сделан серьезный шаг вперед. Однако важно не останавливаться на достигнутом и продолжать работу по улучшению качества медицинской помощи для наших граждан, особенно в отдаленных районах. Мы будем активно развивать цифровизацию, поддержку медицинских кадров и улучшение инфраструктуры», — сказал Владислав Мирзонов.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.