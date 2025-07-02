Депутат Мособлдумы проверил оборудование в Балашихинской больнице

Они проверили оборудование, приобретенное по инициативному бюджетированию для урологического отделения.

«За последние годы урология стала высоко востребованной специальностью, потому что многие пациенты страдают мочекаменной болезнью. Многие случаи требуют оперативного лечения. Для этого требовалось дорогостоящее оборудование, которого раньше не было у нас. Я обращался к депутатам Мособлдумы, и они откликались на мои просьбы. Теперь, в первую очередь, благодаря Николаю Черкасову в нашем отделении появилось новое оборудование», — сказал заведующий урологическим отделением Александр Любимов.

Новое оборудование позволяет проводить процедуры лазерной хирургии по удалению, дроблению камней из почек пациентов. Оборудование позволяет дробить камни так, чтобы впоследствии отсутствовали серьезные осложнения и кровотечения.

В честь прошедшего Дня медицинского работника врачей наградили благодарностями от губернатора Московской области, главы городского округа Балашиха, Мособлдумы, а также вручили нагрудный знак «Отличник здравоохранения» от Министерства здравоохранения России.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.