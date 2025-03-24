Депутат Мособлдумы пополнил «Коробку храбрости» областного онкодиспансера

В мире, где взрослые часто поглощены повседневными заботами и проблемами, дети, столкнувшиеся с серьезными заболеваниями, заслуживают особого внимания и поддержки. Одним из таких проявлений заботы стала инициатива по созданию «Коробок храбрости» в медицинских учреждениях, которые помогают маленьким пациентам справляться с непростыми моментами лечения. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов посетил онкологическое (детское) отделение № 7 Московского областного онкологического диспансера, чтобы передать игрушки для «Коробки храбрости». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Этот жест стал не только актом благотворительности, но и важным символом участия и поддержки тех, кто ежедневно борется за здоровье и улыбку на лице каждого ребенка.

«Коробка храбрости» — это специальный ящик или контейнер, наполненный небольшими подарками и игрушками. Каждая из них предназначена для того, чтобы поднять настроение маленьким пациентам после сложных процедур или болезненных манипуляций. Ребенок может выбрать себе подарок, как награду за смелость и стойкость. Такая простая идея имеет огромное значение: она помогает детям легче переносить трудности лечения и создает атмосферу поддержки и заботы», — поделилась заведующая онкологическим (детским) отделением № 7 областного онкодиспансера Евгения Инюшкина.

Подобные акции не только приносят радость детям, но и напоминают каждому из нас о важности сострадания и взаимопомощи. Пусть каждый ребенок почувствует себя героем своей истории благодаря поддержке окружающих людей. Инициативы вроде этой вдохновляют на дальнейшие шаги по улучшению условий пребывания детей в больницах и поддержке их семей. Ведь каждый ребенок заслуживает счастья, несмотря на любые жизненные испытания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.